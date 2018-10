13.10 19:20 MIGnews.com

Западные компании ушли с инвестиционного саммита Саудии

CNN и Financial Times присоединились к списку организаций, вышедших из инвестиционного саммита королевства.Ведущие мировые компании должны были принять участие в инвестиционном саммите, который стартует в столице Саудовской Аравии 23 октября. Тем не менее, некоторые из компаний, заявили об уходе, по крайней мере до тех пор, пока не станут ясны подробности исчезновения оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.The New York Times отозвала свою спонсорскую поддержку мероприятия, запустив эффект домино по всему миру. Главный сотрудник по связям с общественностью Financial Times Фиона Макдоннелл заявила, что газета не будет партнером конференции, пока исчезновение Хашогги будет оставаться необъяснимым.Исполнительный директор Viacom Боб Бейкиш и исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи также подтвердили, что они не будут присутствовать в саммите.“Я очень обеспокоен сообщениями о Джамале Хашогги на сегодняшний день”, - сказал Хосровшахи, “Мы внимательно следим за ситуацией, и если не появится существенно иной набор фактов, я не буду присутствовать на конференции FII в Эр-Рияде."Организаторы конференции удаляют все имена участников со своего сайта по мере роста количества отмен.“Хотя мы разочарованы тем, что некоторые ораторы и партнеры ушли, мы с нетерпением ждем возможности приветствовать тысячи оставшихся гостей со всего мира в Эр-Рияде”, - сказал представитель FII.