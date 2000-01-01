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Меркель предрекают катастрофу на местных выборах 13.10 19:07   MIGnews.com

Меркель предрекают катастрофу на местных выборах

ХСС может потерять до 14 процентных пунктов на предстоящих выборах, поскольку избиратели уходят к зеленым.

Консервативные союзники Ангелы Меркель сталкиваются с потерями на региональных выборах, поскольку либерально настроенные избиратели переходят к “зеленым”. 

Христианский социальный союз, который на протяжении шести десятилетий доминировал в государстве, по прогнозам, понесет большие потери в ходе голосования 14 октября. 

Партия является частью большой коалиции Германии со своей сестринской партией, христианскими демократами Меркель (CD) и левоцентристскими социал-демократами (SDP). 

"Зеленые", похоже, готовы обогнать социал-демократов чтобы стать второй по величине партией Баварии, набрав до 19 процентов голосов, что на 10 процентных пунктов больше, чем на прошлых выборах. Если опросы верны, зеленые могут стать потенциальным партнером по коалиции для SDP в Баварии. 

Опросы также показали, что антииммиграционная альтернатива для Германии (AfD) составляет 11%, этого может быть достаточно для того, чтобы впервые войти в парламент Баварии.


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