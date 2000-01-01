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Насралла: Нетаниягу лжет, мы ничего не расскажем 13.10 18:45   MIGnews.com

Насралла: Нетаниягу лжет, мы ничего не расскажем

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил в пятницу, 12 октября, что его организация не обязана отвечать на претензии Израиля относительно наличия объектов по модернизации ракет в гражданских районах Ливана.

"Мы не играем на руку врагу и не будем бесплатно давать информацию Израилю", - сказал он.

На выступлении премьер-министра на Генеральной Ассамблее ООН Насралла сказал, что "утверждения Нетаниягу были ложными. Никакой информации бесплатно не предоставляется, даже если она незначительна."


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