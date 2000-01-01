13.10 18:01 MIGnews.com

С-300 в Сирии будут контролировать иранцы

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Зенитно-ракетные комплексы С-300, которые Россия направила в Сирию, будут эксплуатироваться иранскими специалистами, сообщил источник, связанный с американской и израильской разведкой.Израильский сайт DEBKA не исключает, что Россия планировала позволить иранцам управлять системой противовоздушной обороны. В доказательство этому указывается тот факт, что Россия отправила Сирии системы S-300PMU-2, точно такую же модель, которую Иран получил от России в 2016 году.США и Израиль обеспокоены таким решением России. С одной стороны, США и Израиль будут меньше беспокоиться о риске российских военных. С другой стороны, позиции Ирана в Сирии будут значительно укреплены за счет контроля над С-300.В октябре Россия направила в Сирию три дивизии С-300, каждая из которых включает восемь пусковых установок. Системы были поставлены в Сирию после технического обслуживания и бесплатно, потому что Россия уже использовала более современные системы С-400. В то время в Минобороны России заявили, что на подготовку сирийских специалистов уйдет три месяца.Решение отправить С-300 в Сирию было продиктовано инцидентом со сбитым сирийцами российским самолетом.