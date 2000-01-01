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Фото из архива 13.10 16:17   MIGnews.com

США пригрозили Саудовской Аравии наказанием

Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия понесет суровое наказание, если окажется, что журналист Джамал Хашогги был убит в саудовском консульстве в Стамбуле.

Как уточняет CBS, Трамп сказал в интервью, что многое было поставлено на карту с Хашогги, "возможно, это особенный случай" потому что он был репортером.

Саудовский журналист Хашогги известен своей критикой властей Саудовской Аравии, он жил в Соединенных Штатах и Турции. Как сообщалось ранее, правительство Турции сообщило представителю США, что располагает аудио- и видеозаписями, подтверждающими убийство Хашогги. Вскоре после этого в Турцию прибыла делегация из Саудовской Аравии для расследования дела.


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