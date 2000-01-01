Трамп примет пастора освобожденного турецким судом

Американский пастор, освобожденный после почти двух лет заключения в Турции, как ожидается, встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в суботу, 13 октября, сообщает The Times of Israel.
"У нас хорошие новости. Пастор Эндрю Брансон находится в воздухе − летит из Турции. Он, я думаю, в хорошей форме. Он, скорее всего, остановится в Германии для полной проверки. И он собирается приехать в Овальный кабинет, скорее всего, в субботу… Он приземлится, скорее всего, в субботу, в округе Колумбия", - сказал американский лидер журналистам.
По данным издания, тысячи сторонников Трампа приветствовали в пятницу вечером новость о том, что Брансон снова стал свободным человеком.
Напомним, пастора обвиняли в том, что он якобы связан с террористами из "Рабочей партии Курдистана" и некой "террористической организацией гюленистов", которая, по официальной версии, стоит за попыткой военного переворота в 2016 году.