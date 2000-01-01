Лондон готовит санкции против Саудовской Аравии

Власти Великобритании приступили к созданию списка чиновников Саудовской Аравии, против которых Лондон может ввести санкции из-за исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи, пишет в субботу, 13 октября газета Independent со ссылкой на близко знакомый с ситуацией источник.
Собеседник издания подчеркнул, что введение санкций рассматривается дипломатами как весьма вероятный сценарий.
"МИД дали инструкции определить круг потенциальных целей для санкций, и эта работа значительно активизировалась в последние 48 часов", — заявил источник.
Отмечается, что те, кто будут фигурировать в списке, могут попасть под санкции в рамках "поправки Магнитского", которая позволяет принять меры против иностранцев, обвиняемых в грубом нарушении прав человека.
В британском МИДе данную информацию пока не комментируют.
Напомним, саудовский журналист Джамал Хашогги исчез 2 октября после того, как обратился в генконсульство СА в Турции, где он намеревался получить документы о расторжении брака. По словам жены пропавшего мужчины, он не выходил из здания диппредставительства. Сотрудники учреждения, напротив, уверяют, что Хашогги там не появлялся.