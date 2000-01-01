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`Железное Одеяло` - защита гражданских от шрапнели 13.09 07:16   MIGnews.com

"Железное Одеяло" - защита гражданских от шрапнели

12-й канал израильского ТВ показал репортаж о новой израильской разработке, которая может помочь в защите жителей приграничных районов от осколков минометных снарядов и шрапнели в случае, если нет достаточно времени для того, чтобы добежать до убежища.

Лиран Коэн, владелец компании, работающей в оборонном секторе, разработал бронированное одеяло, которое может стать дополнительной защитой для жителей юга и севера страны в случае внезапных обстрелов террористов.

Одеяло защищает тех, кто лежит на земле и укрылся им от осколков. Шрапнель часто бывает причиной серьезных ранений и даже смерти. Мать Лирана погибла в 1994 году в результате ранения осколком в ходе ракетного обстрела . Это стало его главным мотивом для разработки новых средств защиты и минимизации рисков для населения.

Бронированное одеяло стоит несколько сотен долларов и весит пять килограмм. Коэн провел эксперименты с жителями Сдерота, и новинка была встречена ими положительно.




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