13.09 06:42 MIGnews.com

Путин опоздал на встречу с Нетаниягу на три часа

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Вечером 12 сентября состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с президентом России Владимиром Путиным.Встреча началась с трехчасовым опозданием.До Путина Нетаниягу встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу.Переговоры с Путиным прошли за пять дней до выборов В Кнессет.Ранее Россия осудила заявление Нетаниягу об аннексии Иорданской долины.На совместной пресс-конференции, прошедшей после переговоров Нетаниягу заявил: "Наши крепнущие отношения с Россией являются результатом взаимной политики - и личной связи, установившейся между нами. Эта связь предотвратила ненужные и опасные трения между нашими армиями”.Нетаниягу продолжил: "Рад снова встретиться с вами. Отношения между Россией и Израилем никогда не были более близкими. С одной стороны, это естественно. Как вы сказали, в Израиле более миллиона русскоязычных граждан. Они – естественный живой мост между нашими странами. Хочу еще раз поблагодарить вас за реализацию пенсионного соглашения и указа о ветеранах. Мы вместе работали над этим, для граждан это очень важно.Укрепление наших отношений, господин президент, является результатом действия еще двух факторов: взвешенной взаимной политики и наших личных отношений. Они позволили предотвратить ненужные и опасные трения между нашими силами безопасности, и я без тени сомнения могу сказать, что это фундаментальный элемент стабильности в регионе. Я очень ценю ваши слова о том, что безопасность Израиля важна для вас. Это находит отражение в проводимых нами встречах, в том числе и сегодняшней важной встрече с министром обороны Шойгу. Координация по вопросам безопасности между нами важна всегда, а в это время - особенно, потому что в прошлом месяце очень резко возросло количество попыток Ирана нанести удар по Израилю с территории Сирии, а также разместить там точные ракеты, направленные на нас. Это угроза, которую мы не можем терпеть, и мы действуем, поэтому должны убедиться, что координация между нами поможет предотвратить инциденты, и осуществляем ее. Уверен, мы также обсудим ее в ходе этих переговоров.Это наша тринадцатая встреча за последние годы, и мы продвинули на этих встречах много вопросов: в сфере безопасности, экономики, туризма, технологий и во многих других. Но есть и другой фундамент наших отношений, исторический. Искренне надеюсь видеть вас в Израиле в январе на мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Освенцима и на открытии памятника героям блокадного Ленинграда. Мы никогда не забудем огромный вклад русского народа и Красной армии в разгром нацистской Германии. Я говорю это везде при любой возможности, и это справедливо. Господин президент, большое спасибо".Президент России, со своей стороны, сказал: “Скажу прямо, не побоюсь этого, в значительной степени благодаря вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества. По мнению Путина, это взаимодействие очень важно, "особенно с учетом сохраняющейся угрозы со стороны международного терроризма".