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Эрдоган анонсировал саммит по Сирии | Фото:14.09 07:06   MIGnews.com

Эрдоган анонсировал саммит по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности принять в начале октября саммит с участием лидеров России, Германии и Франции для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе и проблемы беженцев.

"Мы рассматриваем нападения на гражданских лиц в Идлибе, как риск нового притока беженцев и срыва процесса политического урегулирования", — цитирует его слова TRT Haber.

По его словам, цель саммита – обеспечить прекращение огня, положить конец миграции и контролировать террористические организации.

Ранее Эрдоган осудил авиаудар США по сирийской провинции в ходе зачистки лидеров террористической группировке, осуществленной в августе.


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