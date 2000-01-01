14.09 07:06 MIGnews.com
Эрдоган анонсировал саммит по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности принять в начале октября саммит с участием лидеров России, Германии и Франции для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе и проблемы беженцев.
"Мы рассматриваем нападения на гражданских лиц в Идлибе, как риск нового притока беженцев и срыва процесса политического урегулирования", — цитирует его слова TRT Haber
.
По его словам, цель саммита – обеспечить прекращение огня, положить конец миграции и контролировать террористические организации.
Ранее Эрдоган осудил авиаудар США по сирийской провинции в ходе зачистки лидеров террористической группировке, осуществленной в августе.
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