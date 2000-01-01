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Нетаниягу: советник Ганца стоит за сливом данных о шпионаже | Фото:13.09 21:20   MIGnews.com

Нетаниягу: советник Ганца стоит за сливом данных о шпионаже

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил 13 сентября, что политический аналитик, бывший советник Обамы и нынешний советник по предвыборной кампании Бенни Ганца Джоэль Бененсон стоял за "сливом" данных об израильском шпионаже в Белом доме.

"Бененсон стоит за утечкой ложной информации о шпионаже против Белого дома. Ганц и Лапид сделают все, что угодно, включая нанесение ущерба израильско-американским отношениям", –цитирует слова Нетаниягу The Jerusalem Post.

В четверг издание Politico распространило информацию, будто ФБР выяснило, что израильская сторона установила оборудование для наблюдения возле Белого дома и в других уязвимых местах в Вашингтоне. При чем журналисты ссылались на "достоверные данные" от сотрудников администрации Трампа.

Израильские чиновники быстро отреагировали на такое заявление. Нетаниягу и министр иностранных дел Исраэль Кац категорически отвергли эти обвинения.

Премьер-министр назвал эти данные "абсолютной ложью", подчеркнув, что многолетние отношения между Израилем и США не требуют проведения разведывательных операций на американской территории.




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