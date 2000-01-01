Обсуждали ли Нетаниягу и Путин суверенитет Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент России Владимир Путин не обсуждали вопрос об установлении суверенитета над Иорданской долиной.
Об этом по итогам встречи в Сочи рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам.
"Нет, эта тема не затрагивалась", – подчеркнул Песков в ответ на вопрос представителей СМИ на пресс-конференции.
Ранее Нетаниягу объявил, что израильское правительство распространит суверенитет на Иорданскую долину после выборов в Кнессет. После этого, 12 сентября состоялась его встреча с Путиным. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и сотрудничество между государствами.