14.09 02:12 MIGnews.com

Президент Филиппин разрешил стрелять в чиновников

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Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил стрелять в чиновников, которые требуют взятки.Президент отметил, что убивать чиновника нельзя и предложил стрелять по ногам."Если вы платите налоги, сборы, пошлины и так далее, а эти дураки требуют взятку, бейте их. Если у вас есть оружие, вы можете выстрелить в них, но не убивайте их, потому что иначе вы можете не получить помилование в результате разбирательств", – сказал президент.Однако, несмотря на разрешение, Дутерте предупредил, что за выстрел в чиновника будет назначаться "физическое наказание", но не тюрьма. В чем будет состоять такое наказание он не сообщил.