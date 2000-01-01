Нассрала: Израиль будет уничтожен из-за Ирана

Глава "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил, что Израиль будет уничтожен, если США решатся на войну с Ираном.
Такое заявление он сделал 12 июля в интервью телеканалу "Аль-Манар", пригрозив оружием, передает The Times of Israel.
"Иран способен бомбардировать Израиль силой и жестокостью. Наше оружие было разработано как качественно, так и много по количеству, у нас есть высокоточные ракеты и беспилотники", – похвастался он.
Во время интервью Насралла держал карту Израиля и указывал на стратегические цели, которые, по его словам, могут быть поражены "Хизбаллой". Среди таких объектов он показал аэропорт Бен-Гурион, склады оружия, нефтехимические и опреснительные установки, а также порт Ашдод.
Его комментарии прозвучали на фоне напряженности в отношениях между США и Ираном. Что примечательно, американская палата представителей проголосовала за ограничение способности президента США Дональда Трампа атаковать Иран.