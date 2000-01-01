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`Биби знал что турки купят С-400, и не сделал ничего` 13.07 20:12   MIGnews.com

"Биби знал что турки купят С-400, и не сделал ничего"

Лидер оппозиционного блока Кахоль Лаван Яир Лапид счел необходимым прокомментировать приобретение Турцией российских противоракетных комплексов С-400.

Лапид провозгласил: "Соединенные Штаты обязаны отменить сделку по поставкам F-35  Турции. В противном случае Турции и Ирану будет позволено беспрепятственно изучить возможности нейтрализации нашего самого продвинутого оружия. Биби ничего не делал с этим целый год. Мы все знали, что это случится, а он ничего не делал. Как всегда, он занят только собой".


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