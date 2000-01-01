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Первая женщина-посол Саудовской Аравии встретилась с Трампом | Фото: AFP13.07 17:55   MIGnews.com

Первая женщина-посол Саудовской Аравии встретилась с Трампом

Новый посол Саудовской Аравии в Соединенных Штатах, принцесса Рима бинт Бандар аль-Сауд, встретилась с президентом Дональдом Трампом в понедельник, чтобы представить свои верительные грамоты.

Принцесса Рима, первая женщина-посол Королевства, принесла присягу перед королем Салманом в Эр-Рияде в апреле этого года, прежде чем приступить к работе в прошлом месяце.

"Саудовско-американское партнерство имеет важное значение для интересов обеих стран, - говорится в заявлении посольства. Две страны связывают общие интересы на Ближнем Востоке на фоне роста напряженности в Персидском заливе." Посол заявила, что она надеется на укрепление этого партнерства.

Отец принцессы Римы, принц Бандар бин Султан аль-Сауд тоже служил послом Саудовской Аравии в Соединенных Штатах с 1983 по 2005 год. В это время принцесса Рима жила со своим отцом и училась в Университете Джорджа Вашингтона, получила степень бакалавра искусств в области музееведения.

У себя на родине принцесса является филантропом и постоянным защитником прав женщин. До поступления на государственную службу она оказывала помощь в создании возможностей для женщин на рынке труда.


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