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Асад встретился с представителем Путина из-за Сирии | Фото: MIGnews.com13.07 11:18   MIGnews.com

Асад встретился с представителем Путина из-за Сирии

Президент Сирии Башар Асад в пятницу, 12 июля, встретился со спецпредставителем президента России Владимира Путина по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым.

По данным пресс-службы российского МИД, стороны обсудили ситуацию в Идлибе и создание конституционного комитета.

"В центре беседы находились вопросы скорейшего завершения формирования конституционного комитета и его запуска в качестве важного этапа продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, при содействии ООН, как это предусмотрено решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюцией 2254 СБ ООН", – сказано в сообщении.

Уточняется, что на переговорах обсуждались варианты стабилизации обстановки в Идлибе и продолжение борьбы с террористами, признанными таковыми в СБ ООН.

"Состоялся обмен мнениями в связи с задачами постконфликтного восстановления Сирии и содействия возвращающимся сирийским беженцам, а также обеспечения безопасности на Ближнем Востоке на основе уважения суверенитета и территориальной целостности региональных государств", – добавили в российском ведомстве.


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