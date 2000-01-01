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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:14.06 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Мать аль-Халака обвиняет полицию в сокрытии видео. Мать застреленного сотрудниками МАГАВ в Старом Городе палестинского аутиста Ияда аль-Халака Рана обвинила полицию в том, что та скрывает видео с места происшествия.

Израиль попросили вступиться за Хафтара. Израиль призвали оказать поддержку мятежному ливийскому генералу Халифе Хафтару в войне против признанного ООН правительства национального единства.

В Яффо горели автомобили и здание муниципалитета. В субботу ночю, 13 июня, в Яффо неизвестные подожгли несколько автомобилей на фоне беспорядков из-за планов по строительству приюта для бездомных на месте бывшего мусульманского кладбища.

Хеврон: солдат ЦАХАЛа спас араба от избиения израильтянами. В пятницу вечером, 12 июня, в Хевроне произошло столкновение между палестинцем и евреями, в которое вмешался солдат ЦАХАЛа. Конфликт попал на видео и был опубликован в Twitter.

Новый министр: "Кахоль Лаван" выбрала меньшее из двух зол. Новый министр социального равенства Израиля Мейрав Коэн из партии "Кахоль Лаван" заявила, что ей "очень трудно" служить в правительстве при премьер-министре Биньямине Нетаниягу. Она добавила, что "мы не верим ни в него, ни ему".


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