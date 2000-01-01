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В период коронавируса в Израиле снизилась смертность 13.06 20:05   MIGnews.com

В период коронавируса в Израиле снизилась смертность

12-й канал израильского ТВ решил провести сравнение статистики смертности в период эпидемии коронавируса в Израиле.

Четыре месяца назад коронавирус появился в Израиле болезнь изменила страну - и весь мир. Социальная изоляция, карантин, ограничения на свободу передвижения и страх перед смертью стали факторами повседневной жизни. Многие израильтяне боятся заразиться коронавирусом, и многие бояться умереть. 

По официальной статистике, 300 израильтян умерли от коронавируса, и возможно, большое количество израильтян умерло от болезни без того, чтобы она была диагностирована. Из-за эпидемии, государство в буквальном смысле слова остановили, по экономике был нанесен сокрушительный удар, многие бизнесы закрылись - и никогда уже снова не откроются.

Тем не менее, общая смертность в Израиле не увеличилась. В феврале этого года, по данным центрального бюро статистики, в Израиле умерло  3979 человек - на 161 меньше,чем в феврале прошлого года.

Сокращение количества смертей также было зарегистрировано в последующие месяцы. В марте умерли 4186 - по сравнению с мартом 2019, когда умерли 4399 человек.  В апреле умерли 3979, в то время как в мае 2019 умерло не намного меньше - 3914. В мае умер  3461 израильтянин - на 1400 меньше, чем в мае прошлого года.

Средняя смертность в период февраля-мая в 2015-2019 годах составила 15 357 человек. За тот же период текущего года скончались 15 540 человек. Это очень сходные цифру, и следует принимать в расчет тот факт, за прошедшие годы население Израиля увеличилось. С другой стороны, на сокращение статистики смертности повлиял тот факт, что люди сидели дома, не было дорожно-транспортных происшествий, групповых драк и возможности заразиться другими опасными болезнями.

В связи с приведенной выше статистикой возникает вопрос - насколько были оправданы принятые правительством экстремальные меры. Около миллион израильтян - безработные, и за каждым из них - семья, дети , обанкротившиеся бизнесы, разрушенные жизни. И на этом фоне правительство снова предупреждает о том, что вспышка коронавируса может привести к повторному введению строгих ограничений.


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