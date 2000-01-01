13.06 19:32 MIGnews.com

Что требовал Мандельблитт от Шая Ницана

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Журналистка 13-го канала израильского ТВ Аела Хасон опубликовала новую информацию о скандале в связи с закрытием дела против юридического советника правительства Авихая Мандельблитта а рамках “скандала Харпаза”.Аела Хасон рассказала: “Генеральный прокурор Израиля Шай Ницан писал, что дело против Мандельблитта должно быть закрыто на основании недостатка улик, но ни в коем случае "из-за отсутствия вины". Это мнение Ницана, которое полностью поддержал тогдашний юридический советник правительства Йехуда Вайнштейн, не было представлено на рассмотрение судей БАГАЦа тогда, когда они обсуждали назначение Мандельблитта на пост юридического советника. ”.В мае 2015 года Вайнштейн официально объявил о своем решении закрыть дело против Мандельблитта. В конце письма он пишет, что необходимо принять рекомендации генерального прокурора Шая Ницана. Мнение Ницана было передано Вайнштейну 20 января 2015 года. В документе говорится: “После тщательного изучения документов я пришел к заключению о том, что нет основания закрывать дело из-за отсутствия вины”.Ницан, в свою очередь, опирается на мнение прокуроров Тони Голденберг и Моше Ламбергера. Они также не были предоставлены на рассмотрение БАГАЦа. БАГАЦ ни на каком этапе не обсуждал закрытие дела против Мандельблитта.Уже в августе 2015 года Мандельблитт потребовал от Вайнштейна изменить формулировку основания закрытия дела. Вайнштейн предложил ему подать официальную апелляцию - как положено по закону. Мандельблитт, однако, до того, как был назначен юридическим советником правительства, решил не поднимать шума вокруг этого дела.После назначения Мандельблитта на этот пост его адвокат в июле 2016 года направил детальное письмо с требованием изменить основания закрытия дела генеральному прокурору Шаю Ницану.В сентябре 2016 года Шай Ницан в связи с этим собрал совещание в своем офисе. В нем участвовали все прокуроры, занимавшиеся расследованием против Мандельблитта - Тони Голдберг, Моми Ламбергер, Дан Эльдад и Шломи Абрамзон. Они стояли перед дилеммой - теперь Мандельблитт был их боссом. В ходе встречи они склонялись к тому, чтобы уступить Мандельблитту. Один из участников спросил: “Чего от нас хотят, чтобы мы выдали мнение против Мандельблитта? Он теперь наш босс!”. На этой встрече никакого формального решения принято не было.Шай Ницан не торопился. Он консультировался с Диной Зилбер, Шаем Низри и свидетелем против Мандельблиита, Амитом Айсманов. В конце концов, в марте 2017 года Ницан устно проинформировал адвоката Мандельблитта Жак Хена о том, что он принял решение не принимать решения. поскольку и он, и его люди находятся в конфликте интересов с юридическим советником, являясь его подчиненными.