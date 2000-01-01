Французскому ультраправому лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен было приказано предстать перед судом за публикацию в Twitter фотографий, на которых запечатлены кровавые преступления ISIS.
Судья постановил, что глава партии должна быть обвинена за “насильственные сообщения, которые подстрекают к терроризму или порнографии и могут нанести серьезный ущерб человеческому достоинству”. Она также обвиняется в том, что этот контент могут просматривать несовершеннолетние.
Г-жа Ле Пен опубликовала несколько графических изображений убийств, совершенных террористами ISIS. На одной из фотографий тело Джеймса Фоли, американского журналиста, который был похищен в Сирии и казнен членами ISIS в августе 2014 года.
На другой фотографии мужчина в оранжевом комбинезоне, сбитый танком, а на третьей — плененный пилот ВВС Иордании Муаз аль-Касасиба, сожженный заживо в клетке в январе 2015 года.
“Это ДАЕШ!” — написала Ле Пен в Twitter, используя арабское название террористической группы.
Ей грозит до трех лет лишения свободы и максимальный штраф в размере 75 тысяч евро в случае вынесения обвинительного приговора.