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скриншот с видео YouTube15.06 00:12   MIGnews.com

Мари Ле Пен будут судить "за пропаганду ISIS"

Французскому ультраправому лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен было приказано предстать перед судом за публикацию в Twitter фотографий, на которых запечатлены кровавые преступления ISIS.

Судья постановил, что глава партии должна быть обвинена за “насильственные сообщения, которые подстрекают к терроризму или порнографии и могут нанести серьезный ущерб человеческому достоинству”. Она также обвиняется в том, что этот контент могут просматривать несовершеннолетние.

Г-жа Ле Пен опубликовала несколько графических изображений убийств, совершенных террористами ISIS. На одной из фотографий тело Джеймса Фоли, американского журналиста, который был похищен в Сирии и казнен членами ISIS в августе 2014 года.

На другой фотографии мужчина в оранжевом комбинезоне, сбитый танком, а на третьей — плененный пилот ВВС Иордании Муаз аль-Касасиба, сожженный заживо в клетке в январе 2015 года.

“Это ДАЕШ!” — написала Ле Пен в Twitter, используя арабское название террористической группы.

Ей грозит до трех лет лишения свободы и максимальный штраф в размере 75 тысяч евро в случае вынесения обвинительного приговора.


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