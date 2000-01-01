Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Яир Нетаниягу назвал Трампа “настоящей рок-звездой” 13.06 12:45   MIGnews.com

Яир Нетаниягу: 9/11 у нас был траур, а палестинцы плясали

Сын премьер-министра Израиля Яир Нетаниягу во вторник дал американскому телеканалу Blaze TV свое первое в жизни интервью.

”Когда 11 сентября произошла трагедия, Израиль был в трауре. Как будто это случилось с нами. А палестинцы праздновали на улицах и раздавали конфеты, – сказал Нетаниягу-младший. – Израиль – самый надежный союзник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке”.

Также он подчеркнул, что “израильский народ обожает Америку и дружит с ней”. “Трамп – лучший друг, которого Израиль и еврейский народ когда-либо имели в Белом доме”, – продолжил 27-летний сын премьер-министра Нетаниягу. Также он назвал Президента США Дональда Трампа “настоящей рок-звездой в Израиле”.

“Трампа навсегда запомнят в истории евреев за то, что он переместил посольство в Иерусалим и признал Иерусалим, признав Голанские высоты, – добавил Нетаниягу. – Еврейский народ до сих пор помнит, как царь Кир Великий из Персии признал Иерусалим 2500 лет назад. Так что у нас долговременная память”.

Также в интервью Нетаниягу-младший сказал, что израильская разведка предотвратила множество террористических атак против интересов США по всему миру и в самих Соединенных Штатах.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:02
IEC обратилась к создателям Fortnite
12:42
Иран: один из атакованных танкеров затонул, мы спасли экипаж
12:01
Президент БАГАЦа жестоко атаковала министра юстиции Охану
11:46
Цена на нефть подскочила на 4% после атак в Оманском заливе
11:00
5-й Флот США эвакуирует атакованные в Заливе танкеры
10:38
Террористический хай-тек: один шар – несколько пожаров
09:55
В Оманском заливе атакованы два супертанкера
09:23
Абрамович сделал пожертвование "Сохнуту"
09:05
Солдат ЦАХАЛа избил своего командира
08:34
Банды организовали массовые хищения арбузов по всему Израилю
08:13
Нетаниягу: Мы не будем ждать нападения, нанесем удар первыми
07:58
Исламский джихад: Мы добьемся своего от Израиля
07:08
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар в районе Рафиаха
07:04
Ракетный обстрел юга Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus