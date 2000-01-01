13.06 12:45 MIGnews.com

Яир Нетаниягу: 9/11 у нас был траур, а палестинцы плясали

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Сын премьер-министра Израиля Яир Нетаниягу во вторник дал американскому телеканалу Blaze TV свое первое в жизни интервью.”Когда 11 сентября произошла трагедия, Израиль был в трауре. Как будто это случилось с нами. А палестинцы праздновали на улицах и раздавали конфеты, – сказал Нетаниягу-младший. – Израиль – самый надежный союзник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке”.Также он подчеркнул, что “израильский народ обожает Америку и дружит с ней”. “Трамп – лучший друг, которого Израиль и еврейский народ когда-либо имели в Белом доме”, – продолжил 27-летний сын премьер-министра Нетаниягу. Также он назвал Президента США Дональда Трампа “настоящей рок-звездой в Израиле”.“Трампа навсегда запомнят в истории евреев за то, что он переместил посольство в Иерусалим и признал Иерусалим, признав Голанские высоты, – добавил Нетаниягу. – Еврейский народ до сих пор помнит, как царь Кир Великий из Персии признал Иерусалим 2500 лет назад. Так что у нас долговременная память”.Также в интервью Нетаниягу-младший сказал, что израильская разведка предотвратила множество террористических атак против интересов США по всему миру и в самих Соединенных Штатах.