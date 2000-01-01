13.06 09:23 MIGnews.com

Абрамович сделал пожертвование "Сохнуту"

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Российский олигарх и меценат, имеющий израильское гражданство, Роман Абрамович сделал пожертвование в связи с ростом антисемитизма в Европе, США и за их пределами. Он выделил 5 млн долларов “Сохнуту”.В последние годы растет число антисемитских инцидентов в Великобритании, Франции, остальной части Европы и в США, в том числе увеличивается количество насильственных нападений. Такая ситуация требует улучшения контроля, разведки и мер безопасности для еврейских общин по всему миру.Сам Абрамович не прокомментировал свой жест доброй воли, но глава”Сохнута” Ицхак Герцог похвалил его за финансовую помощь.“Еврейские общины по всему миру столкнулись с рекордным количеством опасных антисемитских атак. Я аплодирую Роману Абрамовичу за его решительную инициативу по борьбе с антисемитизмом, и благодарен за его вклад в усилия “Сохнута” по обеспечению безопасности евреев в своих общинах по всему миру”, – сказал Херцог.