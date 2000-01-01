Российский олигарх и меценат, имеющий израильское гражданство, Роман Абрамович сделал пожертвование в связи с ростом антисемитизма в Европе, США и за их пределами. Он выделил 5 млн долларов “Сохнуту”.
В последние годы растет число антисемитских инцидентов в Великобритании, Франции, остальной части Европы и в США, в том числе увеличивается количество насильственных нападений. Такая ситуация требует улучшения контроля, разведки и мер безопасности для еврейских общин по всему миру.
Сам Абрамович не прокомментировал свой жест доброй воли, но глава”Сохнута” Ицхак Герцог похвалил его за финансовую помощь.
“Еврейские общины по всему миру столкнулись с рекордным количеством опасных антисемитских атак. Я аплодирую Роману Абрамовичу за его решительную инициативу по борьбе с антисемитизмом, и благодарен за его вклад в усилия “Сохнута” по обеспечению безопасности евреев в своих общинах по всему миру”, – сказал Херцог.