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Помпео обвинил Иран в “наглой атаке” против танкеров 13.06 21:26   MIGnews.com

Помпео обвинил Иран в “наглой атаке” против танкеров

Госсекретарь США Марк Помпео выступил с заявлением в связи с атакой против танкеров утром 13 июня в Оманском заливе.

Помпео обвинил исламскую республику Иран в “наглой атаке” против коммерческого судоходства.

Помпео заявил, что речь идет “о последней в серии атак , совершенных Ираном и его суррогатами” против “американских интересов и союзников”. Эти атаки следует понимать в контексте 40 лет неспровоцированных атак против свободолюбивых наций, подчеркнул госсекретарь.

Помпео обвинил корпус стражей исламской революции в развертывании в персидском заливе,моторизованных дау, оснащенных ракетами. Помпео возложил вину за атаки против четырех танкеров в Фуджейре 12 мая на Иран, а также в совершении атак беспилотников против саудовских трубопроводов 14 мая.

Помпео заявил, что эти неспровоцированные атаки представляют собой “явную угрозу международному миру и безопасности навигации”.

Помпео указал на то, что верховный лидер Ирана отверг предложения о деэскалации, переданные США через премьер-министра Японии Синдзо Абэ.


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