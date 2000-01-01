Министра внутренних дел вновь допросили

Напомним, что на прошлой неделе полиция уже допрашивала главу МВД.
В ноябре полиция рекомендовала предъявить обвинения Дери по подозрению в совершении мошенничества, злоупотреблении доверием, препятствовании судебному разбирательству, отмыванию денег и налоговым правонарушениям с участием миллионов шекелей. Некоторые из инцидентов предположительно произошли, когда Дери был министром.
Он подозревается в передаче сотен тысяч шекелей из государственных средств неправительственным организациям, управляемым членами его семьи, а также в подозрении в налоговом мошенничестве, связанном с продажей квартир его брату.
Дери, который возглавляет ультраортодоксальную партию ШАС, должен был бы уйти в отставку со своего министерского поста, если прокуратура выдвинет обвинения. Он уже отбыл 22 месяца в тюрьме с 2000 по 2002 год, после того как он был осужден за взятки в качестве министра внутренних дел в 1990-х годах.