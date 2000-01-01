Голландский сенатор оскорбил евреев

Тойне Беукеринг, который на этой неделе присоединился к верхней палате парламента Нидерландов, сделал данное заявление в интервью, опубликованном в субботу ежедневной Telegraaf.
В беседе с журналистами политик рассказал, что пошел служить в армию, чтобы выяснить правду о Холокосте, узнать, почему настолько отважные евреи просто шли в газовые камеры, и никогда не позволить повториться такому преступлению.
По словам сенатора, он так и не смог установить причину поведения евреев.
Но после негативной реакции Беукеринг отозвал свое заявление во вторник, сказав газете: "Это был очень неловкий комментарий. Я сожалею об этом и забираю свои слова обратно".
Между тем, Ронни Нафтаниэль, заместитель председателя Центральной еврейской организации голландских евреев, раскритиковал Беукеринга. Он написал в Facebook, что евреи сопротивлялись, а истории об их смиренности – всего лишь миф.