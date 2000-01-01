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Голландский сенатор оскорбил евреев | Фото:13.06 19:44   MIGnews.com

Голландский сенатор оскорбил евреев

Во вторник голландский правый сенатор сказал, что сожалеет о том, что евреев во время Холокоста загоняли в газовые камеры как "кротких маленьких ягнят".

Об этом в четверг, 13 июня пишет The Times of Israel.

Тойне Беукеринг, который на этой неделе присоединился к верхней палате парламента Нидерландов, сделал данное заявление в интервью, опубликованном в субботу ежедневной Telegraaf.

В беседе с журналистами политик рассказал, что пошел служить в армию, чтобы выяснить правду о Холокосте, узнать, почему настолько отважные евреи просто шли в газовые камеры, и никогда не позволить повториться такому преступлению.

По словам сенатора, он так и не смог установить причину поведения евреев.

Но после негативной реакции Беукеринг отозвал свое заявление во вторник, сказав газете: "Это был очень неловкий комментарий. Я сожалею об этом и забираю свои слова обратно".

Между тем, Ронни Нафтаниэль, заместитель председателя Центральной еврейской организации голландских евреев, раскритиковал Беукеринга. Он написал в Facebook, что евреи сопротивлялись, а истории об их смиренности – всего лишь миф.


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