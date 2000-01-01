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Юридический советник тоже осудил заявления Амира Охана | Фото:13.06 17:45   MIGnews.com

Юридический советник тоже осудил заявления Амира Охана

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит ответил на вчерашнее предложение нового министра юстиции Амира Охана о том, что выполняться могут и не все судебные решения, пишет The Times of Israel.

В своем заявлении Генеральный прокурор говорит, что в Израиле "обязанность подчиняться решениям суда является аксиомой, гарантирующей защиту прав каждого гражданина в государстве".

Мандельблит также добавил, что в этом вопросе не существует возможности выбора, поскольку речь идет об "обязанности, возлагаемой на каждого гражданина и на каждый орган государственной власти".

Напомним, что ранее председатель БАГАЦа обвинила министра юстиции в том, что он хочет ввергнуть Израиль в анархию.


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