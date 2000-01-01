13.06 17:18 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с генеральным директором Ford Motors

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился сегодня с генеральным директором Ford Motors Уильямом Клэем Фордом в своей канцелярии в Иерусалиме.«Израиль благодаря автомобильным технологиям занял своё место в автопромышленности. Когда я был молодым офицером, Израиль производил автомобили из стеклопластика. Однажды я облокотился на одну такую машину, и мой локоть проделал в ней дыру. Сегодня у нас есть индустрия производства автономных автомобилей, а также другие разработки, которые вы видели, и они меняют облик транспорта».«Изменения продолжатся, потому что речь идет то не только об автономном транспорте, но и обо всех возможностях, которые он откроет, обо всех сопутствующих производствах. Вы станете отправной точкой для всего этого».