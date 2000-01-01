Али Хаменеи: Иран не хочет ядерного оружия

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменени заявил в четверг, что Исламская республика не стремится к тому, чтобы обзавестись ядерным оружием, а если бы и стремилась, то Соединенные Штаты не смогли бы остановить Тегеран.
Духовный лидер Ирана сделал это замечание в ходе встречи с японским премьером Синдзо Абэ, который прибыл в иранскую столицу, чтобы обсудить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.
Абэ является первым премьер-министром Японии, который посетит Тегеран после Исламской революции 1979 года в Иране.
Стоит отметить, что данный комментарий прозвучал всего через несколько дней после того, как представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не смогли в своем докладе подтвердить, что Иран соблюдает ограничения, предусмотренные ядерной сделкой от 2015 года.
Ранее сообщалось, что Исламская республика наращивает масштабы обогащения урана.
Кроме того, Иран продолжает отказываться от ведения переговоров с США.