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Али Хаменеи: Иран не хочет ядерного оружия | Фото:13.06 17:04   MIGnews.com

Али Хаменеи: Иран не хочет ядерного оружия

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменени заявил в четверг, что Исламская республика не стремится к тому, чтобы обзавестись ядерным оружием, а если бы и стремилась, то Соединенные Штаты не смогли бы остановить Тегеран.

Об этом информирует The Times of Israel.

Духовный лидер Ирана сделал это замечание в ходе встречи с японским премьером Синдзо Абэ, который прибыл в иранскую столицу, чтобы обсудить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Абэ является первым премьер-министром Японии, который посетит Тегеран после Исламской революции 1979 года в Иране.

Стоит отметить, что данный комментарий прозвучал всего через несколько дней после того, как представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не смогли в своем докладе подтвердить, что Иран соблюдает ограничения, предусмотренные ядерной сделкой от 2015 года.

Ранее сообщалось, что Исламская республика наращивает масштабы обогащения урана.

Кроме того, Иран продолжает отказываться от ведения переговоров с США.


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