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МИД Израиля критикует немецкого министра | Фото:13.06 16:05   MIGnews.com

МИД Израиля критикует немецкого министра

Пресс-секретарь министра иностранных дел Эммануэль Нахшон решительно осуждает министра иностранных дел Германии Хейко Мааса из-за недавнего упоминания об Анне Франк и ее легендарном дневнике.

Об этом в четверг, 13 июня, сообщает The Times of Israel.

Вчера в Twitter Министерство иностранных дел ФРГ процитировало заявление своего руководителя, в котором говорилось, что что упомянутый дневник жертвы Холокоста сейчас "важнее, чем когда-либо, поскольку он предостерегает против дискриминации, маргинализации и преследования, а также является символом человечности".

Пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, заявила, что "дневник Анны Франк не о несуразных псевдоуниверсальных ценностях", а "попытка универсализировать уроки Холокоста – не более, чем нечестное переписывание истории".


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