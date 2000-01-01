МИД Израиля критикует немецкого министра

Вчера в Twitter Министерство иностранных дел ФРГ процитировало заявление своего руководителя, в котором говорилось, что что упомянутый дневник жертвы Холокоста сейчас "важнее, чем когда-либо, поскольку он предостерегает против дискриминации, маргинализации и преследования, а также является символом человечности".
Пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, заявила, что "дневник Анны Франк не о несуразных псевдоуниверсальных ценностях", а "попытка универсализировать уроки Холокоста – не более, чем нечестное переписывание истории".