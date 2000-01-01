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МИД Ирана: инцидент с танкерами — возможная провокация 13.06 14:04   MIGnews.com

МИД Ирана: Инцидент с танкерами – возможная провокация

Глава МИД Ирана Джавад Зариф выступил в связи с атакой против двух танкеров в Оманском заливе утром 13 июня.

Он назвал обстоятельства инцидента “подозрительными” и призвал провести переговоры по данному вопросу.

Один из танкеров – японский – был атакован во время встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ с верховным духовным лидером исламской революции Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Журнал Tradewinds , специализирующийся на вопросах морского транспорта, сообщил о том, что по танкерам были выпущены торпеды.

Зариф заявил: “Не существует отличий между военными действиями и экономической войной. В обстановке подобной напряженности все возможно, и главной жертвой этого станет весь регион”.


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