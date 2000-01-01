13.06 14:04 MIGnews.com

МИД Ирана: Инцидент с танкерами – возможная провокация

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Глава МИД Ирана Джавад Зариф выступил в связи с атакой против двух танкеров в Оманском заливе утром 13 июня.Он назвал обстоятельства инцидента “подозрительными” и призвал провести переговоры по данному вопросу.Один из танкеров – японский – был атакован во время встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ с верховным духовным лидером исламской революции Ирана аятоллой Али Хаменеи.Журнал Tradewinds , специализирующийся на вопросах морского транспорта, сообщил о том, что по танкерам были выпущены торпеды.Зариф заявил: “Не существует отличий между военными действиями и экономической войной. В обстановке подобной напряженности все возможно, и главной жертвой этого станет весь регион”.