13.06 12:01 MIGnews.com

Президент БАГАЦа жестоко атаковала министра юстиции Охану

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Президент БАГАЦа Эстер Хайют подвергла резкой критике интервью нового министра юстиции Амира Оханы.Хайют, выступая перед судьями в кибуце Ха Хамиша, заявила: “Я шокирована тем, что министр юстиции в день своей инаугурации счел необходимым поделиться с нами своим безответственным и беспрецедентным видением мира. Согласно этому видению, не всякое решение суда следует уважать. От подобного взгляда на мир и до анархии, при которой каждый творит, что ему вздумается – путь очень короткий”.