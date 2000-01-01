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Президент БАГАЦа жестоко атаковала министра юстиции Охану 13.06 12:01   MIGnews.com

Президент БАГАЦа жестоко атаковала министра юстиции Охану

Президент БАГАЦа Эстер Хайют подвергла резкой критике интервью нового министра юстиции Амира Оханы.

Хайют, выступая перед судьями в кибуце Ха Хамиша, заявила: “Я шокирована тем, что министр юстиции в день своей инаугурации счел необходимым поделиться с нами своим безответственным и беспрецедентным видением мира. Согласно этому видению, не всякое решение суда следует уважать. От подобного взгляда на мир и до анархии, при которой каждый творит, что ему вздумается – путь очень короткий”.


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