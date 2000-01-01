13.06 14:40 MIGnews.com

Акции Гонконга падают из-за массовых протестов

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12 июля индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 1,7%. Возглавили активную распродажу финансовых инструментов в связи с угрозой дальнейшего снижением цен такие компании, как как Wharf Real Estate Investment (индекс снизился на 5,4%) и New World Development (индекс уменьшился на 4,2%).“Мы увидим удар по рынкам, потому что последствия этого законопроекта значительны”, — сказал Ричард Харрис, генеральный директор компании Port Shelter Investment Management.Законопроект, который позволит выдавать Китаю жителей Гонконга, должен был быть обсужден на заседании Законодательного совета в среду. Но встреча была отложена после массовых протестов против закона об экстрадиции.Критики говорят, что законопроект делает любого в Гонконге уязвимым для китайских властей, позволяя экстрадировать людей по политическим причинам или из-за коммерческих преступлений, что подрывает правовую систему города.Гонконг уже давно является домом для иностранных компаний, которые хотят иметь легкий доступ к Китаю и другим развивающимся рынкам в Азии. Бывшая британская колония была возвращена Китаю в 1997 году, когда Пекин дал согласие на полуавтономную правовую систему на последующие 50 лет.По словам Харриса, растущая неопределенность в отношении правового статуса Гонконга побуждает компании переосмыслить свое присутствие в городе. ”Люди любили Гонконг, потому что это был Китай, но это был не Китай. Если Гонконг станет больше похож на Китай, конечно, они будут искать другое место, включая Сингапур”, – добавил он.Аналитики также говорят, что рынку Гонконга, возможно, стоит ожидать коррекции. В нынешнем году индекс Hang Seng вырос на 5,7%.Фрэнсис Лун, главный экономист GE Oriental Financial Group, предсказал, что реакция рынка на протесты будет аналогична тому, когда город был парализован демонстрациями в поддержку демократии в 2014 году. Лун добавил, что инвесторы “немного потрясены, но фондовый рынок не рухнул”.