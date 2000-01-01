ООН: Ни Израиль, ни ПА не расследуют военные преступления
Ни Израиль, ни Палестинская администрация не смогли адекватно расследовать совершенные ими "все" военные преступления и привлечь к ответственности всех виновных, гласит опубликованный доклад ООН.
Как пишет агентство Reuters, в своем отчете Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн рассмотрел 64 доклада и 929 рекомендаций Совбеза, генерального секретаря и следователей ООН с 2009 по 2016 год.
На основании своего исследования аль-Хусейн отметил "систематическое нежелание" Израиля "следовать призывам к подотчетности всей системы защиты прав человека". По аналогичному поводу он раскритиковал и ПА.
Комиссар призвал Иерусалим и Рамаллу "провести оперативные, беспристрастные и независимые расследования всех предполагаемых нарушений прав человека и всех утверждений о международных преступлениях".