Афганские милиции пробились к границе Сирии

На юге Сирии продолжается гонка за захват территорий, ранее находившихся под контролем Исламского Государства.
Сирийские мятежники, поддерживаемые Иорданией и США, создали базу на КПП Танф. С этой базы они рассчитывали выдвинуться к аль-Букамаль - ключевому пограничному терминалу на границе Сирии и Ирака, который все еще контролирует ISIS.
Сирийский режим трижды пытался пробиться к Танф - и все три раза был остановлен бомбардировками американской авиации.
После этого режим изменил тактику. Колонна афганской про-асадовской милиции Лива Фатимиюйн отрезала Танф от аль-Букамаль, выйдя к сирйиско-иракской границе в нескольких точках в пустынном регионе Бадийя. Афганцы воюют в Сирии за 500 долларов месяц. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Афганская “Хизбалла” в Сирии".
С иракской стороны границы к этому району выходит иракская про-иранская милиция Хашд аш-Шааби. Американцы опасаются, что в результате этих маневров будет установлен сухопутный мост и маршрут снабжения шиитских милиций, воюющих в Сирии на стороне Асада, а также “Хизбаллы” в Ливане.
Афганцев на сирийской границе приветствовал командующий Силами аль-Кудс корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани. Сулеймани является координатором военных действий Ирана в Сирии, Ираке и Йемене. С точки зрения шиитов он является героем войны, “спасшим” и Сирию и Ирак от суннитского джихадизма.