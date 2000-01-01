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Герцог осуждает `фашизацию` Израиля правительством 13.06 07:54   MIGnews.com

Герцог осуждает "фашизацию" Израиля правительством

Попытка заставить преподавателей израильских ВУЗов держать свои политические взгляды при себе и – только подумать! – не пропагандировать бойкот своих институтов, стала очередным шагом Израиля к фашистскому строю, уверен главный оппозиционер в Кнессете Ицхак Герцог.

Напомним, что правительство педалирует принятие этического кодекса преподавателей, за нарушение которого их смогут увольнять из университетов, где они будут наказывать студентов за выражение точки зрения, не совпадающей с их собственной.

"Тем, кто так жестоко вредит свободе слова ... Тем, кто пытается лишить полномочий Верховный суд и поддерживает захват земли ... Тем, кто сделал карьеру на подстрекательстве ... мы не должны позволить принять кодекс, заставляющий молчать в великих институтах Израиля", - заявил он на еженедельном заседании фракции "Сионистский лагерь" 12 июня.

Герцог назвал решение разногласий важным фактором, который позволил еврейскому народу процветать всю свою историю.

"Это тысячелетиями давало нашему народу средства к существованию и власть. А это жестокое решение (принять моральный кодекс - ред.) ущемляет величайшие права еврейского народа и государства Израиль – право оспаривать и выражать инакомыслие – Бейт Гиллель и Бейт Шаммай.

Надевание намордника на поэтов и авторов, художников и актеров, судей и журналистов, а теперь и ученых – опасный шаг на пути к фашизму", - добавил он.
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