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Саудовская Аравия: Блокады Катара нет | Фото: Thinkstock14.06 01:22   MIGnews.com

Саудовская Аравия: Блокады Катара нет

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что никакой блокады Катара нет. Об этом он сказал в Вашингтоне на переговорах с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном, передают западные СМИ.

"Нет никакой блокады Катара. Порты открыты, аэропорты тоже. Что мы сделали, так это отказали им в использовании нашего воздушного пространства. И это наше суверенное право", - заявил он.

По его словам, ограничения на использование воздушного пространства распространяются только на авиакомпанию Qatar Airways или принадлежащие Катару самолеты.

"Морские порты Катары открыты, никакой блокады их нет. Катар может перемещать товары в и из страны, когда ему заблагорассудится, он лишь не может использовать наши территориальные воды", - отметил министр.

Глава саудовского МИД подчеркнул, что его страна готова "поставлять Катару продовольствие и медикаменты, в случае необходимости, через центр короля Салмана".

Он добавил, что Саудовская Аравия разрешила передвижение членов семей между Королевством и Катаром с тем, чтобы не разделять их.
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