14.06 01:22 MIGnews.com

Саудовская Аравия: Блокады Катара нет

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что никакой блокады Катара нет. Об этом он сказал в Вашингтоне на переговорах с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном, передают западные СМИ."Нет никакой блокады Катара. Порты открыты, аэропорты тоже. Что мы сделали, так это отказали им в использовании нашего воздушного пространства. И это наше суверенное право", - заявил он.По его словам, ограничения на использование воздушного пространства распространяются только на авиакомпанию Qatar Airways или принадлежащие Катару самолеты."Морские порты Катары открыты, никакой блокады их нет. Катар может перемещать товары в и из страны, когда ему заблагорассудится, он лишь не может использовать наши территориальные воды", - отметил министр.Глава саудовского МИД подчеркнул, что его страна готова "поставлять Катару продовольствие и медикаменты, в случае необходимости, через центр короля Салмана".Он добавил, что Саудовская Аравия разрешила передвижение членов семей между Королевством и Катаром с тем, чтобы не разделять их.