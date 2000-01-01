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Фотограф: Амос Бен-Гершом 13.06 21:21   MIGnews.com

Нетаниягу: "Наш интерес - это безопасность"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на церемонии подписания рамочного соглашения о строительстве в Беэр-Яакове во вторник, 13 июня.

"В последние дни я слышал ошибочную информацию об электроснабжении сектора Газа, поэтому необходимо прояснить: вопрос электроэнергии в Газе является предметом спора между палестинской администрацией и ХАМАСом. ХАМАС требует от ПНА оплачивать электроэнергию, а ПНА отказывается платить. Это внутренний спор палестинцев", - заявил Нетаниягу.

"В любом случае я хочу разъяснить: Израиль ни коим образом не заинтересован в эскалации, любое иное объяснение неверно. Наш интерес - это безопасность, и в этом вопросе наша политика прозрачна и неизменна", - отметил премьер-министр Израиля.

"Наша политика заключается в том, чтобы сделать нашу страну процветающей. Здесь, в Бэер-Яакове, мы умножаем не на 2, а на 6. Я помню Беэр-Яаков, когда в нем было 5000... не домов, а жителей, я знал большинство из них лично. А скоро число жителей перевалит за 100000 человек.
Также есть три решения правительства, о которых я хотел бы упомянуть. Первое решение – об отмене решения: в 2009 году мы отменили решение, препятствовавшее строительству в центре страны, мы открыли это большое пространство, пользующееся спросом, для жителей Израиля. Это, бесспорно, важное решение, без которого мы не смогли бы собраться здесь сегодня.

Второе – это рамочные соглашения о строительстве. Подобные зонтичные соглашения предусматривают комплексное строительство и развитие инфраструктуры. Вы знаете, что здесь будут построены дома, но нам нужны и "матнасы", и торговые центры, и поликлиники и другие учреждения, и мы, по сути, гарантируем, что инфраструктура будет развиваться параллельно со строительством.

И есть третье решение, непосредственно затрагивающее Беэр Яков, за которое я выступал всеми силами: решение о переводе баз ЦАХАЛа на юг. Это пойдет на пользу Негеву и Беэр-Яакову и центру страны. Три перечисленных решения внесут реальный вклад, и я верю, что уже вносят, в изменение ситуации с жильем в стране.

Мы достигли больших успехов. Израиль процветает в нашем нестабильном регионе - это сильное и стабильное, безопасное место с процветающей экономикой. Теперь наша цель – сделать так, чтобы здесь было хорошо и дешево жить. С божьей помощью. Удачи и успехов. Спасибо", - говорится в заявлении.
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