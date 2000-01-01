13.06 20:20 MIGnews.com

Ирак "против" изоляции Катара

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Ирак выступает против изоляции Катара со стороны Саудовской Аравии и других арабских соседей в Персидском заливе, поскольку это вредит обычным гражданам, как заявил во вторник, 13 июня, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.Абади должен отправиться в Саудовскую Аравию в среду, 14 июня, для проведения переговоров с саудовским королем Салманом."Блокада вредит людям", - сказал Абади журналистам в Багдаде.На прошлой неделе Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие арабские страны разорвали дипломатические и торговые связи с Катаром, который отрицает обвинения в поддержке исламистских боевиков и союз с Ираном.