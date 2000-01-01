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flickr 13.06 17:24   MIGnews.com

Эрдоган назвал изоляцию Катара "бесчеловечной"

Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник, 13 июня, осудил изоляцию Катара, назвав ее "бесчеловечной и противоречащей исламским ценностям".

Эрдоган подчеркнул, что методы, применяемые против государства Персидского залива, неприемлемы.

Президент Турции выступил в защиту Катару после того, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет разорвали отношения с Катаром на прошлой неделе, обвинив богатое газом государство в поддержке исламистских боевиков и Ирана – обвинения, которые Катар называет беспочвенными.

Тайип Эрдоган также заявил, что Саудовская Аравия должна решить кризис.
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