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kremlin.ru 13.06 16:21   MIGnews.com

Кремль не освободит демонстрантов по призыву США

Кремль заявил во вторник, 13 июня, что российские власти не обратят внимания на призывы США выпустить антиправительственных демонстрантов, которые были задержаны в понедельник, 12 июня, во время протестов, организованных лидером оппозиции Алексеем Навальным.

"Мы не согласны, когда вопрос ставится таким образом. Это не те призывы, которые мы должны слушать", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции с журналистами.

Соединенные Штаты осудили задержание властями России протестующих против коррупции в понедельник, 12 июня, призывая Москву освободить "мирных" демонстрантов, задержанных полицией.

Песков заявил, что власти не задерживали протестующих, которые заранее договорились о своих действиях.

"Что касается тех, кто потворствовал провокационным действиям, нарушив закон, в этом случае власти приняли меры против них в полном соответствии с нашим законодательством", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Кремля также отметил, что Россия отрицательно оценивает решение Сената США о более широких санкциях против России.

Сенаторы США в понедельник, 12 июня, пришли к соглашению относительно законодательства, устанавливающего новые санкции в отношении России, в том числе положения, которые помешали бы Белому дому смягчить, приостановить или прекратить санкции без одобрения Конгресса.
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