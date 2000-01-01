14.06 00:15 MIGnews.com

Хаменеи обвинил США в бедах Ближнего Востока

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Утверждения о ведении Соединенными Штатами борьбы с терроризмом являются ложью, заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с официальными лицами ИРИ."Утверждения о формировании США антитеррористической коалиции - ложь. Те, кто действительно хочет уничтожить "Исламское государство", противостоят ему", - указал иранский лидер.Он прокомментировал звучащие из США в адрес Ирана обвинения в дестабилизации ситуации в регионе."Во-первых, те, кто выступает с подобного рода обвинениями, никакого отношения к региону не имеют. Во-вторых, именно они своими действиями дестабилизируют региональную ситуацию. Вы и ваши агенты являетесь источниками нестабильности на Ближнем Востоке... кто создал ISIS? Америка", - подчеркнул аятолла Хаменеи, высказывания которого распространила его пресс-служба.