13.06 13:18 MIGnews.com

Кулану предотвратил дефицит медицинской марихуаны в Израиле

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Председатель парламентской комиссии по вопросам занятости, здравоохранения и социального обеспечения депутат Эли Алалуф (“Кулану”) своим своевременным вмешательством сумел предотвратить дефицит медицинской марихуаны в Израиле.Из-за реализации реформы министра здравоохранения Яакова Лицмана была приостановлена выдача лицензий сотрудникам компаний, производящих каннабис для медицинских целей. Это было сделано для того, чтобы дать полиции дополнительное время для создания контролирующего данную сферу полицейского подразделения.Замораживание системы лицензирования едва не привело к острому дефициту медицинской марихуаны, которая используется при лечении онкологических заболеваний, синдрома хронической боли и ряда других болезней.Депутат Кнессета Эли Алалуф обратился к министру внутренней безопасности Гиладу Эрдану и добился выдачи срочных разрешений.“Я рад, что нам удалось помочь пациентам, нуждающимся в медицинской марихуане, и не допустить их боли и страданий”, - отметил Эли Алалуф.