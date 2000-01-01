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Условие Египта ХАМАСу: электричество в обмен на террористов | Фото: Thinkstock13.06 12:59   MIGnews.com

Условие Египта ХАМАСу: электричество в обмен на террористов

Каир готов предоставить ХАМАСу больше свободы на границе, также как и столь необходимую в условиях острой нехватки электроэнергию. Взамен египтяне требуют "самую малость" – чтобы группировка согласилась на условия соблюдения безопасности.

Как сообщило арабская газета "Ашарк аль-Авсат", в перечень условий входит: выдача египетским правоохранительным органам 17 разыскиваемых личностей, которых Египет обвиняет в терроризме, больше работы над защитой границы, прекращение контрабанды оружия на Синайский полуостров и информирование о передвижениях боевиков через подземные туннели из Газы на Синай.

Свой список требований египетские службы безопасности передали главе ХАМАСа в Газе Яхье Синвару в ходе его девятидневного визита в Каир, который завершился 12 июня.

Напомним, что, как уже сообщалось, Египетская электрическая компания уведомила своих палестинских коллег о предстоящем сокращении передачи электроэнергии. Впрочем, и поставляла-то она лишь 25 мегаватт, что составляет лишь 6,25% от электроэнергии, необходимой для Газы в день.
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