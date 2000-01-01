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CNN: `военный бюджет Ирана увеличился всего на 30%` 13.05 09:16   MIGnews.com

CNN: "военный бюджет Ирана увеличился всего на 30%"

Публикация президентом США Дональдом Трампом твита о военных расходах Ирана вызвала взрыв негодования в либеральных СМИ.

Трамп написал: “Иранский военный бюджет увеличился больше, чем на 40% с того момента, как была заключена задуманная Обамой иранская ядерная сделка… еще один показатель того, что она была большой ложью. Но этого больше не будет!”

Комментаторы CNN немедленно атаковали Трампа, сообщив, что он “повторяет свои вводящие в заблуждение утверждения”.

Комментатор CNN Клэр Форан пишет: “На основании данных Стокгольмского Института Мира ясно, что иранские военные расходы увеличились всего на 30% с 2015 года, когда сделка была заключена, до прошлого года”.

По данным Стокгольмского Института Мира, иранские военные расходы увеличились с 2,6% от ВНП в 2015 до 3,6% в 2017. Это составляет увеличение на 33%, без поправок на инфляцию.
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