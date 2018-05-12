После объявления президента США Дональда Трампа о выходе из иранской ядерной сделки по иранской экономике был нанесен сильнейший удар, которые некоторые называют смертельным.
Иранский риал рухнул и торгуется на уровне 80-90 тысяч риалов за доллар. До объявления Трампа доллар стоил на черном рынке 65 тысяч риалов.
В прошлом месяце Тегерана ввел фиксированную ставку обмена - 42 тысячи риалов за доллар и объявил уголовным преступлением любые попытки торговать за рамками обменного курса, установленного государством. Но спрос на доллары очень высок, что ведет к раздуванию черного рынка и незаконным транзакциям, в том числе, он-лайн.
Известный израильский исследователь Ближнего Востока, доктор Мордехай Кедар говорит, что сочетание экономического давления и политических неудач - разрыва ядерной сделки создает для нынешнего режима ситуацию цейтнота, и нет уверенности в том, что он сумеет из него выйти. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Смертельная спираль: чем обернутся иранские неприятности".
Валютные проблемы Ирана являются следствием, главным образом, дурного управления экономикой и участием Ирана в региональных конфликтах, в первую очередь, в Сирии.
Риал за последние несколько недель потерял 25% стоимости, инфляция - выше 8%. Несколько иранских банков обанкротились, и в стране
стремительно развивается жесткий кредитный кризис. Уровень безработицы превышает 11%.
Следует отметить, что предыдущий раунд санкций обошелся стране очень дорого. ВНП, выросший в 2010 году на 6,6%, в 2011 показал негативный рост - -1,5%. В этом году Ирану предсказывали рост в 4,3%, но все может измениться после того, как масштаб санкций и уровень участия в них других государств прояснится.
По оценкам Bloomberg , в случае введения санкций Иран может лишиться возможности продавать до 500 тысяч баррелей нефти в день - из 2,5 миллионов, продаваемых сегодня. После введения первого раунда санкций продажа нефти тогда сократилась с 2,4 миллионов баррелей в день до 1,4 миллионов. Период 2011-2015 годов считается худшим в иранской экономической истории. Лекарства и медицинские услуги стали очень дорогими и практически недоступными для большинства населения, цены на продукты питания резко возросли. Санкции оказали прямое воздействие на доходы и благосостояние каждого иранца.