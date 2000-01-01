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Мэй призвала Иран воздержаться от новых атак против Израиля13.05 21:53   MIGnews.com

Мэй призвала Иран воздержаться от новых атак против Израиля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани призвала Тегеран воздерживаться от новых атак по объектам Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе главы британского правительства.

В опубликованном заявлении говорится:

"Премьер-министр ясно дала понять, что Великобритания осуждает иранские ракетные удары в отношении израильских сил и призывает Иран воздерживаться от любых новых атак".

Мэй подчеркнула, что важно избегать провокационных действий, чтобы обеспечить мир и безопасность в регионе, отмечает RT.

"Премьер-министр также подняла вопрос о консульских проблемах, связанных с лицами, имеющими двойное гражданство, в настоящее время удерживаемыми Ираном в связи с предъявленными обвинениями", — добавили в пресс-службе.

Британский премьер также призвала "к обеспечению дальнейшего прогресса для того, чтобы данные лица могли быть освобождены по гуманитарным соображениям
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