13.05 21:53 MIGnews.com

Мэй призвала Иран воздержаться от новых атак против Израиля

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани призвала Тегеран воздерживаться от новых атак по объектам Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе главы британского правительства.В опубликованном заявлении говорится:"Премьер-министр ясно дала понять, что Великобритания осуждает иранские ракетные удары в отношении израильских сил и призывает Иран воздерживаться от любых новых атак".Мэй подчеркнула, что важно избегать провокационных действий, чтобы обеспечить мир и безопасность в регионе, отмечает RT."Премьер-министр также подняла вопрос о консульских проблемах, связанных с лицами, имеющими двойное гражданство, в настоящее время удерживаемыми Ираном в связи с предъявленными обвинениями", — добавили в пресс-службе.Британский премьер также призвала "к обеспечению дальнейшего прогресса для того, чтобы данные лица могли быть освобождены по гуманитарным соображениям