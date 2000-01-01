14.05 05:10 MIGnews.com

СМИ сообщили о связях Скрипаля со спецслужбами Чехии

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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен в Солсбери, совершал тайный визит в Чехию. Кроме того, он также встречался с представителями чешских спецслужб на территории Соединенного Королевства.Отмечается, после того как Скрипаль поселился на территории Великобритании, он содействовал британской Ми-6 в раскрытии российских агентов за границей. Для этого ему было разрешено контактировать со спецслужбами из партнерских стран."Минимум один раз — в 2012 году — Скрипаль посетил Прагу, и хотя задержался здесь лишь на короткое время, его пребывание для местных спецслужб было полезным. Представители чешских спецслужб потом с бывшим российским шпионом, согласно информации Respektа, как минимум один раз, встречались и в Великобритании", — пишет издание.По данным источников, эти контакты не имеют отношения к инциденту с отравлением.