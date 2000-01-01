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14.05 05:10   MIGnews.com

СМИ сообщили о связях Скрипаля со спецслужбами Чехии

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен в Солсбери, совершал тайный визит в Чехию. Кроме того, он также встречался с представителями чешских спецслужб на территории Соединенного Королевства.

Отмечается, после того как Скрипаль поселился на территории Великобритании, он содействовал британской Ми-6 в раскрытии российских агентов за границей. Для этого ему было разрешено контактировать со спецслужбами из партнерских стран.

"Минимум один раз — в 2012 году — Скрипаль посетил Прагу, и хотя задержался здесь лишь на короткое время, его пребывание для местных спецслужб было полезным. Представители чешских спецслужб потом с бывшим российским шпионом, согласно информации Respektа, как минимум один раз, встречались и в Великобритании", — пишет издание.

По данным источников, эти контакты не имеют отношения к инциденту с отравлением.
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