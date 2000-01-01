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Посол Австрии: наше посольство останется в Тель-Авиве13.05 20:08   MIGnews.com

Посол Австрии: наше посольство останется в Тель-Авиве

Посол Австрии в Израиле Мартин Вайс заявил, что пока что его страна не планирует перемещать свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. При этом он подчеркнул, что "этот факт не меняет того, что сегодня счастливый день для Израиля и его народа".

"Сегодняшний день – праздник для всего политического спектра Израиля. Если вы спросите любого израильтянина на улице, будь он левый или правый, какая столица Израиля, они посмотрят на вас с удивлением. Это очевидно", - цитирует Times of Israel слова Вайса.

Однако дипломат отметил, что у Евросоюза и Австрии придерживаются другой позиции.

"Посольство Австрии находится в Тель-Авиве, и оно там и останется. Несмотря на политические разногласия, это не меняет того факта, что сегодня счастливый день для Израиля и его народа", - добавил посол Австрии.
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