Посол Австрии: наше посольство останется в Тель-Авиве
Посол Австрии в Израиле Мартин Вайс заявил, что пока что его страна не планирует перемещать свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. При этом он подчеркнул, что "этот факт не меняет того, что сегодня счастливый день для Израиля и его народа".
"Сегодняшний день – праздник для всего политического спектра Израиля. Если вы спросите любого израильтянина на улице, будь он левый или правый, какая столица Израиля, они посмотрят на вас с удивлением. Это очевидно", - цитирует Times of Israel слова Вайса.
Однако дипломат отметил, что у Евросоюза и Австрии придерживаются другой позиции.
"Посольство Австрии находится в Тель-Авиве, и оно там и останется. Несмотря на политические разногласия, это не меняет того факта, что сегодня счастливый день для Израиля и его народа", - добавил посол Австрии.