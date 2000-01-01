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Норвегия признала законным бойкот израильских товаров13.05 19:05   MIGnews.com

Норвегия признала законным бойкот израильских товаров

Бойкот импорта израильских товаров и услуг из еврейских поселений в Иудее и Самарии не противоречит закону и торговым соглашениям скандинавской страны. К такому решению пришли в министерстве иностранных дел Норвегии.

Документ, был подписан заместителем главы внешнеполитического ведомства, и опубликован в эти выходные.

"Правительство считает, что бойкот не способствует решению палестино-израильского конфликта", - говорится в документе.

В ноябре 2016 года была начата юридическая экспертиза после того, как два муниципалитета – Тромсё и Торнхейма объявили бойкот импорту израильских товаров. Власти Тромсё лично призвали МИД разобраться с этим вопросом.

В то же время глава ведомства Бёрге Бренде подверг критике решение этих муниципалитетов, заявив, что правительство Норвегии выступает против бойкота Израиля в любой его форме. При этом он объявил, что МИД проведет юридическую экспертизу, чтобы выяснить, соответствует ли этот шаг государственному закону и международным соглашениям Норвегии, сообщает Ynet.

Хотя в норвежском МИДе признали законным бойкот израильской продукции, в ведомстве порекомендовали местным властям не прибегать к подобным действиям.
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